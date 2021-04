Especial Dia da Paz ao ritmo dos Kiezos

Os Kiezos são a principal atracção do espectáculo que é realizado domingo, a partir das 12h00, no Salão do João Adilson, no Marçal, em Lu-anda, para saudar o 4 de Abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional.

Os Kiezos, que já actuaram no mesmo palco, regressam assim a conhecida rua da Tia Zita, próximo do local de fundação da formação há 57 anos. O espectáculo, explicou João Adilson, é para celebrar a paz e lembrar os feitos de uma das mais antigas bandas da capital.

O promotor cultural disse não ser fácil manter um projecto como este, mas não vai desistir. “Quanto a escolha dos Kiezos é por ser um grupo com uma forte ligação com o bairro Marçal”.

O conjunto foi criado em 1963, na zona do Kapolo Boxi, no Marçal, quando Kituxe reuniu os amigos e vizinhos, entre os quais Marito, Adolfo Coelho, Juventino e Avozinho para formarem uma banda. Entre os principais sucessos constam canções como “Milhoró” e “Princesa Rita”.

Actualmente é formado por Juca vicente (bateria), Brando (solo), Gegé Faria (contra ritmo), Zeca Tirilene (ritmo), Habana Mayor (tumbas), Neto Maradona (teclados), Manuel Claudino e Zé Manico (vocalistas).