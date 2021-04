“Canivete is now white”: Conto de João Melo na Nigéria

“Canivete is now white” é o título do conto do escritor angolano João Melo, que é destaque da edição número 32 da revista literária digital nigeriana “The Shallow Tales Review”, que chega hoje as bancas.

O conto foi originalmente incluído no quarto livro de contos de João Melo, “O dia em que o Pato Donald comeu pela primeira vez a Margarida”, publicado em 2006. A tradução para o inglês foi feita pela escritora, tradutora e declamadora portuguesa Luísa Venturini, com revisão da jornalista e autora britânica Lara Pawson.

João Melo tem publicados mais de 20 livros, entre poesia, contos e ensaio. A Caminho Editora já publicou 11 livros do autor, dos quais sete de contos e quatro de poesia. Este ano, o escritor anunciou, nas redes sociais, ter terminado o primeiro romance sem, no entanto, dar quaisquer detalhes sobre o mesmo.

“The Shallow Tales Review” é uma revista literária online, fundada em Agosto de 2019 pelo escritor, crítico e editor nigeriano Nzube Nlebedim. A revista tem como objectivo, segundo a linha editorial, “partilhar histórias africanas únicas”.