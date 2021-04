1º de Agosto derrota Baixa de Cassanje

O 1º de Agosto venceu, nesta quarta-feira, 31, a formação da Baixa de Cassanje de Malanje, no Estádio 1º de Maio, por 2 – 0, com dois golos de Mabululo, em jogo pontuável para a 12ª jornada do Girabola.

Os golos foram marcados aos 26 minutos, da primeira parte, e aos 4, da segunda. Com um estádio completamente cheio, o D´Agosto foi a equipa mais atacante, fazendo juz ao título de campeão.

O árbitro principal, Paulo Talaia, exibiu dois cartões amarelo, a Chimba, da Baixa de Cassanje, aos 38 minutos, e a Mano Mano, aos 19 minutos da etapa complementar. O técnico Paulo Saraiva, da Baixa de Cassanje, operou quatro substituições, mas sem sucesso.

O técnico da equipa militar, Paulo Duarte, fez igualmente quatro substituições, que deram outro alento ao conjunto do Rio Seco. Os golos de Mabululo foram bastante comemorados pelos adeptos, assim como pelo técnico e a equipa.

O resultado justifica-se em função da produtividade demonstrada pelas duas equipas em campo. Com a vitória, o 1º de Agosto completa 25 pontos e encosta-se ao Inter Clube, na terceira posição, mas ainda com três jogos a disputar. A Baixa de Cassange mantém os 14 pontos no campeonato.