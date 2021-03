Procurador angolano foi empossado na União Africana

O procurador angolano Pascoal António Joaquim tomou posse, ontem, durante a 38ª sessão da União Africana (UA), que decorre em Addis Abeba, Etiópia, como membro do Conselho Consultivo da União Africana sobre a Corrupção.

Pascoal António Joaquim é magistrado do Ministério Público há cerca de 44 anos. Tem a categoria de procurador-geral da República e exerce funções junto do Tribunal Supremo, no qual é coordenador do Ministério Público na Câmara Criminal.

O novo inquilino do Conselho Consultivo da UA sobre a Corrupção é, igualmente, membro do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Foi empossado na organização continental para um mandato de dois anos, renováveis por igual tempo.

A nível internacional é membro do Comité Regional dos Grandes Lagos desde 2011 e membro da Rede de Cooperação Judiciária dos Grandes Lagos e Ponto focal no país.

Em declarações ao Jornal de Angola, Pascoal António Joaquim manifestou satisfação pela sua eleição, salientando que o órgão para o qual foi eleito tem a missão de sensibilizar os Estados-membros da União Africana no sentido de se empenharem no combate contra o fenómeno da corrupção, que em sua opinião, “é um mal social que traz subdesenvolvimento e pobreza”.