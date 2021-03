Ernesto Araújo pede demissão do cargo de ministro de Relações Exteriores

Ernesto Araújo já informou à assessores que deixará o cargo

Anúncio oficial deve ser feito após almoço com o presidente Jair Bolsonaro

Lira e Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado, pressionavam pela saída

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão do cargo. A decisão já foi informada à equipe do ministério e deve ser oficializada em breve, após almoço com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A informação foi revelada pela rádio CBN e pela TV Globo.

A saída do chanceler brasileiro era uma demanda dos presidente do Senado, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Os dois foram apoiados pelo presidente Bolsonaro durante as eleições na Câmara. Os congressistas entendem que Araújo foi o principal responsável pelo atraso na vacinação no Brasil.

Os problemas na imunização teriam sido fruto das más relações entre Brasil e China e também com os Estados Unidos.

Ernesto Araújo é entendido com um dos ministros mais fortes da chamada “ala ideológica” de Bolsonaro. Além dele, Abraham Waintraub, também integrante do grupo e ex-ministro da Educação, também teve sair do cargo por pressão.

Agravamento da crise

A postura de Araújo já desagradava e a permanência era considerada insustentável. A situação ficou ainda pior durante o fim de semana, com uma briga com a senadora Katia Abreu (PP-TO), presidente da Comissão de Relações Exteriores na casa.

Em mais um ataque aos chineses, Araújo postou nas redes sociais que a senadora teria ligações com o lobby chinês pelo 5G. Esse, segundo o chanceler, seria um dos motivos pelos quais os senadores queriam a saída dele.

“Se um Chanceler age dessa forma marginal com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República de seu próprio país, com explícita compulsão belicosa, isso prova definitivamente que ele está à margem de qualquer possibilidade de liderar a diplomacia brasileira”, afirmou Katia Abreu em nota.

Filipe Martins fez gestos supremacistas

Filipe Martins, assessor de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais, fez um gesto comum entre supremacistas brancos durante sessão no Senado. Martins acompanhava o chanceler Ernesto Araújo, que debatia com os parlamentares.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu instaurar procedimento de investigação para apurar o fato.