Chefe de Estado junta nacionalistas no dia 4 de Abril

O Presidente da República, João Lourenço, promove um almoço na próxima sexta-feira, no Jardim do Palácio Presidencial, no âmbito das comemorações do 4 de Abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional.

Segundo apurou o Jornal de Angola, deverão estar com o Presidente João Lourenço no referido almoço figuras históricas da Luta de Libertação Nacional, nomeadamente Bornito de Sousa, Alexandre Rodrigues “Kito”, Amadeu Amorim, António dos Santos França “Ndalu”, Armando da Cruz Neto, Benigno Vieira Lopes “Ingo”, Diogo Ventura, Francisco Magalhães Paiva “Nvunda”, Geraldo Abreu Ukwachitembo “Kamorteiro” e Hermínio Escórcio. Vão estar igualmente no almoço Isaías Samakuva, João Luís Neto “Xietu”, Jorge Valentim, José Condessa de Carvalho “Toka”, José Tchiwale, Julião Mateus Paulo “Dino Matross”, Lopo Fortunato do Nascimento, Lucas Ngonda, Luzia Inglês “Inga”, Miraldina Jamba, Ngola Kabango, Paulo Tchipilica, Roberto de Almeida, Santana André Pitra Petroff e Tony da Costa Fernandes.