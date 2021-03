Petrolíferos consolidam liderança no campeonato

A equipa do Petro de Luanda mantém a invencibilidade na 43ª edição do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol, e consolidou a liderança do Unitel-Basket, após suplantar o Petro B e Interclube, na dupla ronda do final de semana.

Os pupilos de José Neto fizeram jus ao estatuto de detentores do título, sábado no destaque da ronda, ao superar a formação afecta ao Ministério do Interior, por 98-80, no Multiusos do Kilamba, no desafio que colocou frente a frente dois candidatos à conquista do troféu.

Os tricolores são líderes isolados com oito pontos, com o registo de quatro vitórias em igual número de jogos, 428 pontos marcados, 300 sofridos e cesto average de 128 pontos. O técnico brasileiro destacou a vitória sobre “um dos adversários directos”.

Do lado contrário, Raul Duarte lamentou o facto de a equipa não ter sido capaz de manter a postura do período inicial no quarto seguinte, o que no entender do treinador do Interclube esteve na base da derrota. Ainda assim, os polícias continuam na segunda posição com sete pontos.

A terceira posição é ocupada pelo 1º de Agosto com menos um.

Os militares derrotaram o ASA, por 95-66, e folgaram sábado, por imperativo de calendário. Outro destaque recai para o triunfo do Petro B (85-82) frente ao 1º de Agosto Academia. Ainda no sábado, o ASA vergou, por 96-88, o Vila Clotilde, ao passo que o Jesus Cristo Basquetebol continua sem vencer, depois da quarta derrota consecutiva , por 86-64, desta frente ao Desportivo Kwanza.