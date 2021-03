Nadadores angolanos vão estagiar em Portugal

Os presidentes da Federações Angolana de Natação (FAN), Joaquim Santos e de Portugal, António Silva, assinaram ontem, na cidade de Coimbra, Portugal, um amplo protocolo de cooperação que vigorará até 2024, um ciclo olímpico, e permitirá que nadadores angolanos iniciem a preparação para a disputa, em Agosto deste ano, dos Jogos de Tóquio´2020, no Japão.

Num acto testemunhado pelo Embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, Joaquim Santos obteve da Federação Portuguesa de Natação apoio para um estágio de cinco nadadores angolanos no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, que visa a tentativa de obtenção dos mínimos necessários tendo em vista os Jogos Olímpicos.

O protocolo prevê ainda um intercâmbio que engloba atletas, técnicos e árbitros e prioriza acções de formação a decorrer em Angola, além de estágios de superação em Portugal. Um dos aspectos deste protocolo é a certificação de técnicos angolanos por especialistas portugueses e a formação de professores, de modo a possibilitar a melhoria da qualidade do ensino da natação em Angola.

Outro ponto destacado por Joaquim Santos e que resulta daquele documento, prende-se com o desenvolvimento do pólo aquático em Angola, uma modalidade que já conheceu tempos de glória, mas que actualmente está estagnada.

A presença do embaixador Carlos Alberto Fonseca no acto de assinatura foi destacada pelos presidentes das duas federações, por significar o empenhamento do país no desenvolvimento do desporto e no estreitamento das relações desportivas entre os dois países.