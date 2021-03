Militares e vilinos jogam hoje

A equipa do 1º de Agosto recebe hoje, às 16h00, o Vila Clotilde, no Pavilhão Victorino Cunha, em desafio pontuável para a quinta jornada da fase regular do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol, Unitel Basket.

Este será o primeiro encontro entre os dois emblemas depois dos “vilinos” terem afastado os militares da final da 12ª edição do Torneio Victorino Cunha, em Fevereiro último, contra todos os prognósticos.

As duas agremiações atravessam momentos distintos na competição. Os rubro e negros, que somam três vitórias folgaram na última ronda por força de calendário, ao passo que a agremiação do Maculusso conseguiu apenas um triunfo em quatro partidas.

À mesma hora, mas no 28 de Fevereiro, o Interclube terá pela frente o 1º de Agosto Academia. Os polícias jogam pela consolidação do segundo lugar, ao passo que os militares vão procurar contrariar o favoritismo dos donos da casa.

Ainda no referido horário o Desportivo Kwanza desloca-se ao recinto do ISPTEC, para medir forças com o Petro de Luanda B, naquele que pode vir a ser o desafio mais equilibrado da jornada.

A formação Jesus Cristo Basquetebol (JCB), que ainda não venceu na época de estreia no nacional da bola ao cesto, visita o ASA, no Dream Space, também às 16h00. Os aviadores são favoritos a conquistar os dois pontos. Resta saber se os cristãos vão ter argumentos tácticos para contrariar as intenções dos pupilos de Carlos Dinis. O Petro de Luanda, líder isolado com oito pontos, vai folgar por imperativos de calendário. Os petrolíferos, às ordens do técnico brasileiro José Neto venceram o Interclube, sábado último, no desafio de maior cartaz.