João Lourenço envia mensagem ao seu homólogo Félix Tshisekedi

Uma mensagem do Presidente angolano, João Lourenço, foi entregue, sábado, em Kinshasa, ao Chefe de Estado da República Democrática do Congo (RDC) e Presidente em exercício da União Africana (UA), Félix Tshisekedi.

A Direcção de Tecnologias de Informação, Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério das Relações Exteriores indica, em nota divulgada hoje, em Luanda, que a missiva foi entregue pelo chefe da diplomacia angolana, Téte António.

Não foi tornado público o teor da mensagem do Estadista angolano e Presidente em exercício da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

Téte António fez-se acompanhar pelo director da Direcção África, Médio Oriente e Organizações Regionais do Ministério das Relações Exteriores, Miguel Bembe, e pelo embaixador de Angola na RDC, Miguel Costa.

No sábado, antes de desembarcar em Kinshasa, o ministro das Relações Exteriores escalou Brazzaville, República do Congo, onde se reuniu com o homólogo Jean Gakosso, a quem entregou uma mensagem de João Lourenço destinada ao Presidente Denis Sassou N’Guesso.

Recentemente reeleito Presidente da República do Congo, Denis Sassou N’Gussou também assume a presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), organização a que fazem igualmente parte Angola e RDC.

Angola mantém excelentes relações em vários domínios com a República Democrática do Congo e a República do Congo, partilhando interesses comuns.