Federação de patinagem tem novas especialidades

O skate board, free style e speed são as novas especialidades a serem movimentadas pela Federação Angolana de Patinagem (FAP), a partir da presente época. Para marcar o momento histórico, a instituição programou exibições antes do jogo da Supertaça João Garcia, agendado para 4 de Abril, no Pavilhão Arena do Kilamba.

O director técnico da FAP, Joaquim Manuel Adão, assegurou a criação de condições para o surgimento de provas federadas nas referidas especialidades.

“Temos as condições criadas para que deixemos de pensar em época desportiva com apenas hóquei em patins. Por isso, no dia da disputa da Supertaça João Garcia, a partir das 15h00, vamos ter exibições de skate board, free style e speed”, disse.

O responsável acrescentou que “as novas especialidades vão ser disputadas em circuitos regionais Norte, Centro, Leste e Sul e apuram atletas para o circuito nacional”.

Os atletas nos circuitos regionais disputam três fases. A primeira está prevista de 16 a 18 de Julho. A programação de provas da FAP inscreve a segunda fase dos regionais de 17 a 19 de Setembro, enquanto a terceira será jogada de 5 a 7 de Novembro.

A FAP vai, em tempo oportuno, indicar os locais de disputa das distintas fases por regiões, segundo a direcção técnica. O circuito nacional de patinagem disputa-se em Dezembro. Quanto ao hóquei em patins, a programação prevê para depois da Supertaça o arranque a 6 de Abril das provas provinciais em juvenis e juniores. Os ‘provinciais’ disputam-se até 31 de Julho.

De 6 a 30 de Agosto é o período reservado para as associações fazerem disputar os campeonatos de seniores.