Covid-19 condiciona celebrações da Semana Santa em Cabo Verde

Em Cabo Verde, como noutros países, a pandemia da Covid-19 está a limitar as celebrações do início da Semana Santa. O Bispo da diocese do Mindelo, Dom Ildo Fortes, apela ao respeito das medidas sanitárias para se poder comemorar a Páscoa.

O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa que culmina com a Páscoa que é a maior festa para os cristãos em todo o mundo. Em Cabo Verde, como noutros países, a pandemia da Covid-19 está a limitar as celebrações, como explicou à RFI o Bispo da Diocese do Mindelo, Dom Ildo Fortes.

“Fizemos o Domingo de Ramos na rua para poder proporcionar um maior distanciamento entre as pessoas. Já não houve a procissão de ramos. Houve a benção dos ramos à entrada da igreja depois da celebração. Vamos ter também ritos que vão ficar condicionados, como o lava pés. A haver, que cada um tenha a sua toalha, que haja a devida medida de distanciamento entre as pessoas.

Outra coisa que para nós é sagrada é a adoração da cruz, na sexta-feira. Todos vêm em cortejo e cada um vai tocar a cruz que é o sinal do amor, da entrega de Jesus. Este ano vamos evitar até o próprio toque.

A covid evidentemente que destabilizou um bocadinho aquilo que é a nossa prática, mas não impede que a gente celebre – tanto quanto possível e de forma adaptada – a nossa Páscoa”, afirmou o bispo em entrevista à RFI.

O Bispo da Diocese do Mindelo, Dom Ildo Fortes, disse, ainda, que em tempos de pandemia, os cristãos devem apegar-se mais a Jesus Cristo.