Moçambique: Preço do pão aumenta a 1 de abril

A Associação Moçambicana de Panificadores – AMOPÃO – anunciou a 23 de março o aumento do preço do pão a partir de 1 de Abril, devido ao aumento de 24% desde Outubro de 2020 do preço da matéria prima, a farinha de trigo, o que levou à crise no sector com encerramentos de panificadoras, prejuízos e dívidas acumuladas.

Tal faz ressurgir o espectro das revoltas da fome dos anos 2008, 2010 e 2012, como refere Mouzinho Nicols, presidente da Associação de Defesa do Consumidor de Moçambique – ADECOM, para quem a população já está no “sufoco”.