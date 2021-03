CAN-2022: Essuatíni escorrega diante da Guiné-Bissau

A fase de apuramento para o Campeonato Africano das Nações de 2022 que vai decorrer nos Camarões termina neste fim de mês de Março. A Guiné-Bissau, num jogo a contar para a quinta jornada, derrotou por 1-3 Essuatíni.

No Grupo I, a Guiné-Bissau deslocou-se a Essuatíni, antiga Suazilândia, e venceu por 1-3 num jogo a contar para a quinta penúltima jornada.

Os golos guineenses foram apontados pelo defesa Marcelo Djaló, pelo médio Pelé e pelo também médio Alfa Semedo, este último estreando-se com a camisola da Guiné-Bissau.

Essuatíni apenas reduziu o marcador com um tento marcado pelo médio Felix Badenhorst.

Na tabela classificativa, os ‘Djurtus’ ocupam actualmente o terceiro lugar com 6 pontos, a um do Congo Brazzaville e a seis do Senegal, equipa já apurada.

Os guineenses têm agora de derrotar os congoleses na última jornada para tentar alcançar o apuramento, no entanto os pupilos de Baciro Candé terão de esperar que o Congo Brazzaville percam pontos nessa luta pelo segundo lugar no grupo.

De referir que nesta sexta-feira 26 de Março, o Senegal se desloca ao terreno do Congo Brazzaville no outro encontro do Grupo I.