CAN-2022: Cabo Verde derrotou os Camarões e está a um passo do apuramento

A fase de apuramento para o Campeonato Africano das Nações de 2022 que vai decorrer nos Camarões termina neste fim de mês de Março. Cabo Verde venceu por 3-1 os Camarões num jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos.

No Grupo F, a selecção cabo-verdiana derrotou, em casa na Cidade da Praia, por 3-1 os Camarões, país organizador do CAN-2022.

A selecção camaronesa abriu o marcador aos 14 minutos de jogo com um tento do médio Pierre Kunde.

Os ‘Tubarões Azuis’ reagiram e deu-se a reviravolta no marcador. Os avançados cabo-verdianos Kuca e Ryan Mendes, bem como o defesa camaronês Macky Bagnack na própria baliza, apontaram os três golos de Cabo Verde.

Um triunfo importante na corrida ao apuramento para o CAN-2022.

Os Camarões lideram o Grupo F com 10 pontos e já estão apurados, Cabo Verde segue no segundo lugar com sete pontos, isto enquanto o Ruanda com cinco e Moçambique com quatro estão nos dois últimos lugares.

De notar que há apenas um lugar qualificativo para o Campeonato Africano das Nações e três selecções ainda podem alcançar esse segundo lugar.

Na derradeira jornada, a 30 de Março, Moçambique recebe Cabo Verde, e o Ruanda desloca-se aos Camarões.

Tudo está em aberto para o apuramento

Os ‘Mambas’ precisam de um triunfo frente aos ‘Tubarões Azuis’, e que os ruandeses não vençam os camaroneses, para alcançar o apuramento para o CAN-2022.

A Selecção cabo-verdiana precisa de um empate em território moçambicano para carimbar o passaporte para o Campeonato Africano das Nações.

Quanto aos ruandeses têm de vencer os Camarões e que os cabo-verdianos sejam derrotados pelos moçambicanos.

Tudo ficará definido na terça-feira 30 de Março.

Recorde-se que Moçambique perdeu por 1-0 na deslocação ao Ruanda.