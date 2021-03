MPLA: Virgílio de Fontes Pereira volta a liderar Grupo Parlamentar e Rui Falcão regressa ao cargo de secretário para a informação

Os membros do Bureau Político do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira e Rui Falcão, que em 2012 eram responsáveis do Grupo Parlamentar e secretário para a informação do partido, respectivamente, voltam agora a ocupar estes cargos indicados pela direcção do partido na reunião do Bureau Político que teve lugar na quarta-feira.

Rui Falcão,recém exonerado governador da província de Benguela,rende no cargo Albino Carlos, indicado agora para Secretário do Bureau Político para a Política Social, ao passo que, o deputado Virgílio de Fontes Pereira é o novo presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, cargo antes exercido pelo deputado Américo Cuononoca.

No encontro orientado pelo presidente do MPLA, João Lourenço, ficou decidido que Yolanda Ribeiro dos Santos passa a assumir o cargo de secretária do Bureau Político para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias, cargo antes exercido pelo deputado Virgílio de Fontes Pereira.

Na reunião, o Bureau Político do MPLA apreciou a proposta da revisão pontual da Constituição apresentada pelo Presidente João Lourenço à Assembleia Nacional, visando, segundo o proponente, o ajustamento e melhoramento de algumas matérias que não estavam suficientemente tratadas na Constituição, uma melhor arrumação da Lei suprema e a elevação de outras matérias que anteriormente não possuíam consagração constitucional.