CAN-2022: Moçambique e São Tomé e Príncipe derrotados no apuramento

Moçambique e São Tomé e Príncipe sofreram derrotas na penúltima jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações de 2022 que vai decorrer nos Camarões. Os moçambicanos complicam-se as contas no Grupo F, enquanto os são-tomenses já estavam arredados da qualificação.

A Selecção moçambicana de futebol perdeu pontos na corrida ao apuramento para o CAN-2022, saindo derrotada do confronto frente ao Ruanda por 1-0.

Moçambique no último lugar com Cabo Verde

Os ‘Mambas’ deslocaram-se ao Ruanda e perderam por 1-0 com o único tento a ser apontado pelo avançado ruandês de 20 anos, Lague Byiringiro.

O golo foi marcado aos 69 minutos num contra-ataque que foi concluído com um remate de fora da área de Lague Byiringiro.

Esse momento do jogo acabou por ser decisivo no resultado final. Os ruandeses venceram por 1-0 e subiram ao segundo lugar no Grupo F com cinco pontos, logo atrás dos Camarões que têm 10, isto com um jogo em atraso.

A Selecção moçambicana caiu para o terceiro lugar, partilhado com Cabo Verde, com quatro pontos. Os cabo-verdianos têm menos um jogo, mas por enquanto as duas selecções lusófonas estariam arredadas do apuramento para o CAN-2022.

Cabo Verde defronta a 26 de Março, em território cabo-verdiano, os Camarões. De notar que na última jornada, a 30 de Março, os Tubarões Azuis deslocam-se a Moçambique, enquanto os camaroneses recebem o Ruanda.

No grupo F apenas um lugar é qualificativo para o CAN visto que os Camarões, país anfitrião, já estão apurados.

São Tomé e Príncipe perdeu pela 5ª vez

A Selecção são-tomense perdeu em casa por 0-2 frente ao Sudão. Os tentos do encontro foram apontados por Mohamed Abdel Rahman e por Saif Eldin Terry.

É a quinta derrota consecutiva em cinco jogos para São Tomé e Príncipe na fase de apuramento para o CAN-2022.

A Selecção dos Falcões e Papagaios continua no último lugar no Grupo C, sem nenhum ponto, enquanto que Sudão, Gana e África do Sul partilham o primeiro lugar com 9 pontos. De referir que na quinta-feira 25 de Março, os sul-africanos recebem os ganeses.

Na última jornada, a 28 de Março, São Tomé e Príncipe desloca-se ao Gana, enquanto o Sudão recebe a África do Sul.

A Selecção são-tomense já está arredada do apuramento.