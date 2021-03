Yuri da Cunha canta Teta Lando em quatro shows

O músico Yuri da Cunha tem em agenda quatro concertos denominados “Yuri da Cunha canta Teta Lando”, marcados para os dias 9, 10, 17 de Abril e 1 de Maio, em Luanda.

A agenda incluiu três shows nos dias 9 e 10 de Abril, no Royal Plaza Hotel, a 17 do mesmo mês, Live na TV Zimbo, e a 1 de Maio, no Luanda Beach Club.

Conforme a assessoria do músico, prestará uma homenagem ao músico Alberto Teta Lando, com uma incursão aos mais variadíssimos álbuns discográficos.

Considerado como um dos melhores intérpretes da nova geração, Yuri da Cunha tem em perspectiva um guião com temas como “Tia Chica”, “Independência”, “Vou Voltar”, “Semba Rytmée”, “Menina de Angola”, “Esperanças Idosas”, entre outros, contribuindo para relembrar e redimensionar a arte criativa de Teta Lando que, com a sua obra, ajudou a escrever o sentimento e a inconfundível história de Angola.

Ao longo da sua carreira, Yuri da Cunha enalteceu já no álbum “Yuri da Cunha canta Artur Nunes” um outro grande expoente da música angolana.

Álvaro Yuri Alberto da Cunha, conhecido nas lides artísticas como Yuri da Cunha, de 40 anos, natural do Wako Kungo, começou a sua trajectória artística na década de 80, sendo a música “Amigo” aquela que o tornou conhecido do grande público.

Vencedor do Top Rádio Luanda 2004, com a música “Makumba”, Yuri da Cunha tem ainda os prémios nas categorias de Melhor Discografia do ano, Melhor Kizomba, Melhor Semba e Melhor Artista Masculino, em 2005, Top Rádio Luanda, com a música “Gago”, em 2015.

O artista conta ainda com os troféus na categoria Kianda do Sucesso.

Em 2009, com a música “Gago”, venceu o Top dos Mais Queridos.

No seu palmarés consta ainda “melhor dueto africano”, nos prémios da MTV, com o seu single ” Atchu Tchu Tcha”.

Tem no mercado os discos “Yuri da Cunha canta Artur Nunes”, 2014, “É tudo amor”, 1999, “Eu”, 2005, “Kuma Kwa Kié”, 2009, “O intérprete”, 2015, e “MrPulungunza”, 2017.