Sector dos diamantes regista melhorias

O sector diamantífero nacional está a registar melhorias no seu processo de renovação apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19 que está a assolar o mundo.

A constatação foi feita, recentemente, por um grupo de jornalistas da cadeia televisiva Euronews, que fez reportagens nos principais projectos mineiros da empresa diamantífera nacional, a Endiama.

Segundo a Euronews, o sector dos diamantes no país está a desenvolver-se e serve de um forte estímulo para a economia nacional, o que beneficia a sociedade.

Além de visita às minas de diamantes, a Euronews esteve também na província da Lunda-Sul, onde há um investimento importante no ramo dos diamantes. No local, os jornalistas tomaram contacto com as obras em curso do Pólo de Desenvolvimento Diamantífero do Saurimo.

O Pólo prevê o uso de fontes de energia renováveis e tem como missão reunir todas as empresas públicas e privadas, com o objectivo de estimular o crescimento económico e tirar proveito do potencial do sector.

O presidente do Conselho de Administração da Endiama, Ganga Júnior, disse que o Pólo se insere num esforço de aumento da cadeia de valor dos diamantes. “Angola era, basicamente, um país produtor e exportador de diamantes brutos, mas com a criação do Pólo vai-se acrescentar valor para fazer lapidação localmente e com a meta fixada nos próximos tempos de transformar cerca de 20 por cento dos nossos diamantes”, garantiu.

O diamante é a segunda maior fonte de riqueza do país. Angola é tida como o 6º produtor de diamantes da escala mundial e o terceiro do continente.