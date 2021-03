Meliante baleado durante assalto numa escola

Um cidadão de 22 anos foi, está quarta-feira, no Luena, baleado durante uma tentativa de assalto de materiais informáticos numa instituição de Ensino Superior do Moxico.

O cidadão em causa foi baleado na madrugada quando, alegadamente, tentava furtar dois computadores, sendo atingido por um disparo de arma de fogo efectuado pelo efectivo de segurança da instituição.

O suposto marginal deu entrada no Hospital Geral do Moxico (hGM) com um prognóstico reservado.

Em declarações à imprensa, a directora clínica do HGM, Évora Narciso, informou que o indivíduo foi encaminhado para o bloco operatório, com estado clínico que inspira cuidados.

A propósito, o representante do Gabinete de Comunicação Institucional do Serviço de Investigação Criminal (SIC) do Moxico, Gustavo Domingos, disse que o efectivo de segurança encontra-se detido e decorrem diligências para se apurar se houve ou não excesso de legítima defesa.

Este é o primeiro incidente do género, a nível da província, que envolve um efectivo de segurança com um suposto ladrão.