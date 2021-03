Lixo em Luanda: Joana Lina pede desculpas aos citadinos pelo lixo espalhado pela cidade

A governadora da província de Luanda, Joana Lina, pediu desculpas e paciência aos citadinos de Luanda, pelos amontoados de lixo em várias artérias da capital angolana.

O gesto foi manifestado, em declarações à imprensa, depois de ter depositado uma coroa de flores no túmulo do Soldado Desconhecido, na rua Primeiro Congresso do MPLA, no distrito urbano da Ingombota, em Luanda, para assinalar o Dia da Libertação da África Austral e 33º aniversário da Batalha do Cuito Cuanavale, que se assinalou ontem.

Na ocasião, a governadora Joana Lina pediu desculpas aos munícipes, pelos constrangimentos que o lixo está a causar, garantindo que está em fase de conclusão o concurso público para contratação de novas operadoras de limpeza a fim de se inverter o actual quadro, nos próximos dias.