Detidos mais de 30 cidadãos em Luanda

A Polícia Nacional em Luanda, através do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), apresentou, ontem, nas suas instalações, que sita na Centralidade do Sequele, o balanço da operação realizada entre os dias 15 e 21 do mês em curso, em todos os municípios da província, em que foi possível deter 31 presumíveis autores, envolvidos em diversos crimes.

De acordo com a corporação, na sua página oficial, durante o acto de apresentação, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Inspector-chefe, Nestor Bizi Simões Goubel, avançou à imprensa que a operação culminou igualmente com a apreensão de uma granada do tipo F1 e a recuperação de uma viatura de marca Hyundai, modelo I10, com a chapa de matrícula LD-39-35-DZ, quatro armas de fogo, das quais, três do tipo AKM, uma pistola Jericho, cinco motorizadas, cabos eléctricos, electro-domésticos, material para construção, sendo que os elementos em causa serão presentes ao Ministério Público para os devido tratamento subsequente.

Nestor Goubel anunciou também, que, a Polícia Nacional, tem vindo a realizar várias açcões que permitem alcançar resultados que, de um modo geral, trazem o sentimento de segurança à população.

“A PNA, em Luanda, agradece a todos os cidadãos que recorreram ao terminal 111 e apela para que continuem, incentivando e sensibilizando, sobre a prática da denúncia, porque só assim poderemos acabar com a criminalidade ali onde ela resiste”, rematou o porta-voz.