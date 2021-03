Téte António representa Chefe de Estado no funeral do Presidente da Tanzânia

O chefe da diplomacia angolana, Téte António, está, desde o princípio desta segunda-feira, 22, em Dodoma, capital da Tanzânia, a participar nas exéquias fúnebre do Presidente John Pombe Magufuli, em representação do Chefe de Estado angolano, João Lourenço.

John Pombe Magufuli morreu, na passada quarta-feira,17, aos 61 anos, por doença. Na mensagem de condolências enviada à Vice-Presidente daquele país, Samia Hassan Suhulu, o Chefe de Estado angolano expressou que, “com profunda consternação”, tomou conhecimento do falecimento do Presidente John Pombe Magufuli.

Pelo “infausto acontecimento”, o Presidente João Lourenço apresentou ao povo e Governo tanzaniano, em nome do Executivo angolano e no seu próprio, profundos sentimentos de pesar. As condolências foram extensivas à família enlutada.

Na mesma mensagem, o estadista angolano escreveu: “nesta hora dolorosa para a Nação tanzaniana, em que a perda prematura do vosso líder vos coloca o desafio de prosseguirem a sua obra em favor do progresso e do desenvolvimento da Tanzânia, expresso a minha convicção de que os dirigentes nacionais saberão superar com serenidade este momento difícil, em merecida homenagem ao malogrado Presidente John Magufuli”.