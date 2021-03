Rui Rio vai anunciar candidatos autárquicos ao Porto e Vila Nova de Gaia

Vladimiro Feliz e António Oliveira foram aprovados pelas concelhias do Porto e de Vila Nova de Gaia, devendo juntar-se a Carlos Moedas como as grandes apostas social-democratas para as eleições autárquicas.

O presidente do PSD, Rui Rio, vai anunciar nesta terça-feira os candidatos do partido aos principais concelhos do Norte de Portugal, confirmando os nomes de Vladimiro Feliz e de António Oliveira às câmaras municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia. A conferência de imprensa está marcada para as 16h00, decorrendo num hotel portuense.

Vladimiro Feliz e António Oliveira foram aprovados pelas respetivas concelhias social-democratas, cabendo-lhes a difícil missão de derrotar o independente Rui Moreira e o socialista Eduardo Vítor Rodrigues.

No caso de Vladimiro Feliz trata-se de um regresso à Câmara do Porto, da qual o engenheiro mecânico, de 47 anos, chegou a ser vice-presidente quando Rui Rio presidia à autarquia, tendo igualmente assumido diversos pelouros.

Já António Oliveira, de 68 anos, envereda pela política autárquica depois de uma carreira ligada ao futebol. Primeiro enquanto jogador, no FC Porto, Bétis de Sevilha, Penafiel e Sporting, e depois como treinador (embora tenha chegado a acumular as duas funções no Sporting), nomeadamente no FC Porto, pelo qual se sagrou bicampeão nacional, e na qualidade de selecionador nacional de futebol. Tem estado ligado a negócios imobiliários e é um dos principais acionistas da sociedade anónima desportiva do FC Porto.

O PSD parte para as autárquicas de 2021 com a intenção de melhorar os maus resultados de há quatro anos, quando não foi além dos 10,39% no Porto, elegendo um único deputado, e 20,3% em Vila Nova de Gaia, nesse caso em coligação com o CDS-PP, o que deverá voltar a suceder este ano.

Com os anúncios desta terça-feira deverão ficar resolvidos os nomes para as principais autarquias portugueses, depois de o ex-comissário europeu Carlos Moedas ter avançado para a tentativa de reconquista de Lisboa, e das recandidaturas de Carlos Carreiras e de Ricardo Rio a Cascais e a Braga. Incerto é se Rui Rio poderá anunciar já soluções para Sintra e Oeiras, havendo neste último caso sinais de que o regresso do atual presidente Isaltino Morais não está completamente descartado.