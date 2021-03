Filho suspeito de matar mãe no Cachiungo

Uma idosa de 66 anos foi morta à paulada, na semana finda, supostamente por um filho, no município do Cachiungo, província do Huambo, quando tentava impedir uma briga entre irmãos.

De acordo com uma nota de imprensa do comando da Polícia Nacional no Huambo, divulgada pela Angop, a vítima foi surpreendida com duas pauladas na cabeça, depois de se ter deslocado ao quintal, com objectivo de evitar uma discussão entre os filhos.

O documento da Polícia Nacional indica que a cidadã teve morte imediata, enquanto o outro cidadão, com o qual o suposto autor do crime discutia, ficou gravemente ferido.

O suposto autor do crime, de 24 anos, já se encontra a contas com a Justiça, de acordo com a nota de imprensa da Polícia Nacional no Huambo. Ainda na semana finda, foram recuperadas duas armas de fogo e diversos meios electrónicos e domésticos, em posse de 13 cidadãos detidos, por suposto envolvimento em 25 crimes.