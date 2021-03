Portugal vai receber 1,25 milhões de doses da Johnson&Johnson em Abril

Segundo Marques Mendes, o Governo irá receber o primeiro lote desta encomenda a partir da segunda quinzena de abril, sendo que a entrega ficará concluída em junho. Autoridades sanitárias preparam-se para avançar com processo de vacinação em massa no próximo fim de semana.

A partir da segunda quinzena de abril, Portugal irá receber 1,25 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. A confirmação foi dada, este domingo, por Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário na Sic.

Segundo o conselheiro de Estado, o Governo irá receber o primeiro lote desta encomenda a partir da segunda quinzena de abril, sendo que a entrega ficará concluída em junho.

“Esta é uma vacina importante porque é de apenas uma toma”, explicou esta noite. “1,250 milhões de doses significa 1,250 milhões de portugueses vacinados. Esta vacina vai vacinar mais gente em dois meses e meio do que as outras três em três meses”, frisou.

A notícia chega numa altura em que, segundo os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS), Portugal regista 827.902 pessoas com a primeira dose da vacina tomada e 341.034 já imunizadas.

Marques Mendes aproveitou o momento para anunciar que as autoridades de saúde vão arrancar com o processo de vacinação em massa já no próximo fim de semana e no segundo fim de semana de abril, e que vai consistir em espaços amplos, nomeadamente, em pavilhões, já disponibilizados pelas autarquias.

“A ideia é que nesses dois fins de semana se vacine 200 mil pessoas ou até acima disso”, anunciou o conselheiro, acrescentando que os professores serão os primeiros a beneficiar deste novo método de vacinação. A ideia, no entanto, é apenas um “ensaio” para se executada quando houverem vacinas suficientes.