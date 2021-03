Moçambique: Retoma das discussões do salário mínimo ainda sem data marcada

Um ano após a suspensão pelo governo da actualização do salário mínimo devido a covid-19, os partidos políticos consideram que esta não pode continuar a ser uma justificação aceite. Apelam por isso ao executivo a encontrar uma saída para a situação que está a afectar, negativamente, a classe trabalhadora.

Os partidos políticos, e na oposição, seguem na dianteira e entendem que é chegado o momento de se retomar a negociação do largo mínimo por sectores de actividade.

Arnaldo Chalaua, porta-voz da Renamo, justifica porquê: «As receitas do Estado existem, há uma arrecadação de receitas. O órgão do Estado, as instituições do Estado estão a trabalhar normalmente. O que falta na verdade é a vontade política», afirmou Arnaldo Chalaua.

A Frelimo, no Governo, vai no mesmo sentido e espera, diz o porta-voz do partido da bancada, Feliz Silvia, que o Governo olhe para a situação da massa laboral: «Que encontre um meio termo mesmo com estas adversidades da pandemia para poder reajustar aquilo que for possível», concluiu Feliz Silvia.

A primeira sessão ordinária do conselho consultivo do trabalho reunido na sexta-feira, em Maputo, deixou claro que a retoma das discussões do salário mínimo, suspensa no ano passado devido à Covid-19, ainda não tem data marcada.

Entretanto, e em outros destaques da actualidade informativa moçambicana, o presidente da Renamo, principal partido da oposição, Ossufo Momade, de visita a província da Zambézia no centro do país responsabiliza o Governo pela pobreza que afecta a maioria da população.