Futebol: FC Porto tenta aproximar-se do líder, o Sporting CP

O Sporting CP continua no primeiro lugar no Campeonato português da primeira divisão de futebol após 23 jornadas realizadas. Neste sábado 20 de Março o Sporting CP recebe o Vitória de Guimarães, enquanto o FC Porto desloca-se ao terreno do Portimonense.

O Sporting Clube de Portugal está na liderança da Liga Portuguesa com 61 pontos após 22 jogos realizados, isto enquanto o Futebol Clube do Porto ocupa o segundo lugar a 10 pontos do líder.

Sporting CP e FC Porto, duelo à distância

O líder da liga portuguesa de futebol, o Sporting CP, que venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Tondela na jornada precedente, recebe neste sábado, no Estádio José Alvalade, o Vitória de Guimarães.

Os leoninos querem segurar a liderança frente a um adversário que ocupa actualmente o sexto lugar com 35 pontos.

O FC Porto, que venceu por 2-0 o Paços de Ferreira na precedente jornada, desloca-se ao terreno do Portimonense.

Sérgio Conceição, treinador português do FC Porto, em conferência de imprensa, admitiu que não vai ser um jogo fácil frente ao Portimonense, nem vai ser fácil nos quartos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea.

Os portuenses estão actualmente com 51 pontos, a dez do Sporting Clube de Portugal que contabiliza 61 pontos. Quanto ao Portimonense está na 12ª posição com 23 pontos.

De notar ainda que o FC Porto está nos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus onde vai defrontar os britânicos do Chelsea.

SC Braga e SL Benfica na luta pelo 3° lugar

Os bracarenses, que empataram a duas bolas na deslocação ao terreno do Famalicão na precedente jornada, recebem no domingo, 21 de Março, o SL Benfica.

O Sporting de Braga ocupa o terceiro lugar com 50 pontos, isto enquanto o SL Benfica está na 4ª posição com 48 pontos.

Recorde-se que o SL Benfica, na precedente jornada, derrotou por 2-0 o Boavista no Estádio da Luz.