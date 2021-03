Apreensão de droga diversa na Província da Zambézia em Moçambique

O Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu na Província da Zambézia, no centro de Moçambique, 625,5 quilogramas de droga diversa proveniente da República Unida da Tanzânia . A droga tinha como destino a cidade de Maputo e a África do Sul. Em conexão com o caso, três cidadãos, dois moçambicanos e um de nacionalidade tanzaniana estão detidos.

Da droga apreendida, na sexta-feira, numa residência arrendada a um grupo de cidadãos tanzanianos, num dos bairros da cidade de Quelimane, estão 440 quilogramas de heroína avaliada em 130 milhões de dólares como explicou o chefe do Departamento de Investigação Criminal, na Zambézia

De acordo com Obedes Basílio as informações em poder dos seus serviços revelam que a droga tem entrado por via marítima. Basílio acrescentou que medidas estão a ser implementadas para que se possa controlar o tráfico.

Segundo ainda Obedes Basílio, três cidadãos estão detidos em conexão com estes casos, sendo o guarda e o proprietário da residência ambos moçambicanos e um tanzaniano, parte do grupo de traficantes.

O responsável pelo Departamento de Investigação Criminal da Zambézia deduz que existem mais indivíduos implicados no tráfico de droga e que provavelmente se trata de uma rede de traficantes.

As autoridades policiais na província da Zambézia, no centro de Moçambique, garantem estar no encalce dos fugitivos.