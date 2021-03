Futebol: PSG defronta Bayern nos quartos da Liga dos Campeões

O sorteio dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreu nesta sexta-feira 19 de Março em Nyon, na Suíça. O Paris Saint-Germain vai medir forças com o Bayern Munique, detentor do troféu da prova europeia.

A final edição 2020 da Liga dos Campeões vai ter uma reedição durante o mês de Abril de 2021 com os confrontos entre os parisienses e os bávaros. A 7 de Abril o PSG recebe os germânicos, enquanto o Bayern acolhe o clube francês a 13 de Abril.

A vingança de Lisboa?

A 23 de Agosto, no Estádio da Luz em Lisboa, numa final inédita para o Paris Saint-Germain, o Bayern Munique venceu pela sexta vez a Liga dos Campeões europeus derrotando os parisienses por 1-0.

Devido à pandemia de Covid-19, a prova organizada pela UEFA foi perturbada, sendo que decorreu uma final a oito em Lisboa, em Portugal, em jogos com uma única mão dos quartos até à final.

Os germânicos e os franceses defrontaram-se na final que ficou resolvida com um tento do avançado gaulês do Bayern Munique, Kingsley Coman, aos 59 minutos de jogo.

Menos de um ano depois dessa primeira vez para os parisienses, eis que o destino quis que as duas equipas se voltassem a defrontar, mas não na final, nos quartos-de-final e em duas mãos.

Após ter eliminado o FC Barcelona por 5-2 no conjunto das duas mãos (4-1 e 1-1), o Paris Saint-Germain vai ter pela frente a equipa que proibiu os parisienses de conquistar a primeira Liga dos Campeões na história do clube.

Os bávaros, que eliminaram a Lazio por 6-2 no conjunto das duas mãos (4-1 e 2-1), vão tentar seguir em frente na prova, eles que já arrecadaram seis troféus da Champions.

O vencedor desta eliminatória vai medir forças nas meias-finais com o vencedor da dupla confrontação entre os britânicos do Manchester City e dos germânicos do Borussia Dortmund.

FC Porto e Chelsea num duelo de ‘azuis’

O FC Porto, que eliminou a Juventus do internacional português Cristiano Ronaldo, vai defrontar os britânicos do Chelsea. A primeira mão, em Portugal, decorre a 7 de Abril.

Os ‘Blues’ britânicos eliminaram os espanhóis do Atlético Madrid nos oitavos-de-final por 3-0 no conjunto das duas mãos (2-0 e 1-0).

Quanto aos ‘azuis e brancos’ conseguiram derrotar a Juventus após prolongamento. No conjunto das duas mãos, a eliminatória ficou empatada a 4-4, mas os dragões marcaram mais golos fora (2-1 e 2-3), tendo apontado dois tentos em território transalpino contra um da Juventus na Cidade Invicta.

O vencedor da eliminatória entre o FC Porto e o Chelsea vai defrontar nas meias-finais o vencedor da dupla confrontação entre os espanhóis do Real Madrid e os britânicos do Liverpool.