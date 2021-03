ENCIB perspectiva relançamento no mercado

Depois de um longo período de paralisação, a ENCIB, Empresa Nacional de Construção de Infraestruturas Básicas, volta a perspectivar a sua acção no mercado. Para o efeito tem agendada para dia 25, às 10 horas, no seu anfiteatro, a realização de um Forum em que pretende apresentar o Diagnóstico e Perspectiva de lançamento da sua actividade, num sector onde se tornou bastante solicitada, desde 1978, pela utilidade e qualidade das suas obras.

Ao tempo em que surgiu era a ENCIB quem detinha a especialidade na conservação das vias da capital do país e outras obras em que era chamada a usar as suas competências técnicas para manter o asfalto de Luanda em perfeitas condições de utilização, sem as mazelas que muito debilitam as viaturas que circulam pela capital do país.

Agora que se fala tanto do lixo que mancha a reputação da capital e muito indispõe os seus munícipes, a ENCIB volta a dar sinais de vitalidade com esta iniciativa em que vai certamente apresentar o seu plano de acção e mostrar capacidades, ao tempo reconhecidas e valorizadas pela sua qualidade.

Afecta ao Governo Provincial de Luanda, a ENCIB pretende mostrar capacidades e qualidades técnicas, numa cidade capital, onde o problema das infraestruturas básicas constituem um desafio a resolver com investimentos à altura.