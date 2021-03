Angola chefia missão eleitoral no Congo

O ministro das Relações Exteriores, Téte António, encontra-se desde sexta-feira em Brazzaville, República do Congo, para proceder ao lançamento oficial da Missão de Observação Eleitoral da CIRGL.

Téte António chefia uma delegação do seu pelouro, integrada pelo embaixador Manuel Domingos Augusto, antigo ministro das Relações Exteriores de Angola, que vai chefiar a Missão de Observação Eleitoral da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

O director da Direcção África, Médio Oriente e Organizações Regionais, embaixador Miguel César Domingos Bembe, também faz parte da comitiva, bem como outros altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores.

A missão responde a um convite do Governo da República do Congo à CIRGL, para enviar uma Missão de Observação àquele país, com vista a acompanhar as eleições presidenciais de 21 de Março do ano em curso.

O embaixador Manuel Augusto é apresentado hoje (sábado) aos observadores da CIRGL, durante a cerimónia de lançamento da referida missão, presidida pelo ministro Téte António.

Estará presente na cerimónia o secretário Executivo da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, o embaixador angolano João Samuel Caholo.

Angola chefia a Missão de Observação Eleitoral para as eleições na República do Congo na sua qualidade de presidente em exercício da CIRGL.