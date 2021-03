Marrocos-RDC: Fortes laços

Uma relação privilegiada com raízes antigas existe entre Rabat e Kinshasa, transcendendo as actuais agendas diplomáticas e políticas. Em que se baseia? De volta à longa história de amizade entre os dois países.

A 2 de Fevereiro, a República Democrática do Congo (RDC) assumiu a presidência da União Africana (UA). Em Marrocos, a notícia foi recebida com grande satisfação, nos dois países que mantêm relações históricas privilegiadas.

“A presidência da UA pela RDC é uma coisa excelente para o continente africano. É um orgulho ver um país tão grande situado no coração de África, cuja importância e influência são conhecidas e reconhecidas por todos, dirigir o destino da nossa União ”, confessa o ministro marroquino dos Assuntos Africanos, Mohcine Jazouli, convicto de que este país centro-africano poderá conectar as regiões do continente e unir as expectativas dos africanos.

“É também uma chance ver um estadista como o Presidente Félix Tshisekedy assumir o comando da OUA. Ele é um homem conhecido pela sua sabedoria, moderação e inteligência política.Ele acaba de demonstrar isso no seu próprio país, tendo uma abordagem federativa de reunião e não de divisão. Estou convencido de que ele terá a mesma abordagem dentro da nossa organização pan-africana ”, comemora o ministro marroquino.

É satisfatório para os patrões marroquinos, que vêem nesta presidência de Tshisekedi uma chance de acelerar a realização da zona de livre comércio africana, um projecto tão caro aos empresários do Reino Cherifian.

A RDC, um aliado “sábio”

“O Presidente Tshisekedi é um homem sábio e um bom político, condições essenciais para o sucesso de grandes projectos em África, a começar pela Zona de Comércio Livre Continental Africana (Zlecaf (Zlecaf), disse por seu lado o presidente da Comissão Africana da Confederação Geral da Moroccan Enterprises e sócio-gerente da consultora Mazars, Abdou Diop.

É um segredo aberto: a causa do Saara é aquela que prevalece nos mistérios da UA, como em todos os organismos internacionais. Um dossiê em que o reino avançou muito nos últimos meses com o reconhecimento americano da marroquinidade deste território, mas também com a abertura de vários consulados de países africanos e árabes em Dak.