Futebol: Petro de Luanda conquistou primeiro ponto na Liga dos Campeões Africanos

O Petro de Luanda conquistou primeiro ponto na quarta jornada da Liga dos Campeões africanos de futebol, após três derrotas consecutivas.

As competições africanas de futebol continuam com apenas um clube angolano, o Petro de Luanda, que está na Liga dos Campeões africanos.

Petro de Luanda ainda na corrida para os quartos

Os angolanos do Petro de Luanda, a jogar em casa no Estádio 11 de Novembro, empataram sem golos frente aos sul-africanos do Kaizer Chiefs num jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos.

Este é o primeiro ponto conquistado pela equipa angolana após três derrotas consecutivas no Grupo C da Liga dos Campeões africanos.

Após quatro jornadas realizadas, o Petro de Luanda ocupa o quarto e último lugar com um ponto, e está a quatro pontos dos sul-africanos do Kaizer Chiefs e do Horoya da Guiné-Conacri. Na liderança do grupo encontram-se os marroquinos do Wydad Casablanca com 9 pontos e já estão apurados para os quartos-de-final.

Na próxima jornada, a 2 de Abril de 2021, o Petro de Luanda recebe o Horoya da Guiné-Conacri.

Petro de Luanda averbou três derrotas na Liga dos Campeões africanos

Recorde-se que, na terceira jornada, o Petro de Luanda perdeu por 2-0 na deslocação ao terreno dos sul-africanos do Kaizer Chiefs no Grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na segunda jornada, o Petro de Luanda perdeu por 0-1 frente aos marroquinos do Wydad Casablanca, no Estádio 11 de Novembro em Luanda, isto enquanto na primeira jornada, o Petro de Luanda deslocou-se ao terreno do Horoya da Guiné-Conacri e perdeu por 2-0.

Recorde-se que o Petro de Luanda é o único representante da África Lusófona presente ainda nas Afrotaças nesta edição 2020/2021.