Cabo Verde: Início da campanha de vacinação contra a Covid-19

A campanha de vacinação contra a pandemia da Covid-19 arrancou esta quinta-feira, 18 de março em Cabo Verde, com as vacinas da Pfizer e posteriormente com as da AstraZeneca aguardando-se a sua homologação pela OMS, enquanto hoje mesmo a Agência Europeia de Medicamentos as considerou “seguras e eficazes”.

O acto oficial teve lugar no centro de Saúde de Achada de Santo António, na cidade da Praia e a enfermeira Helga Fontes, de 63 anos de idade, foi a primeira a ser vacinada e expressando-se na língua cabo-verdiana falou dos benefícios das vacinas e mostrou-se honrada por receber a vacina

“Foi uma honra ser a primeira pessoa a ser vacinada, sou hipertensa, portanto de risco, então tenho de tomar a vacina. E aconselho toda a população a aderir a campanha de vacinação. Todos os medicamentos têm riscos, mesmo uma simples paracetamol. Então vacina é vida, coloquemos na balança risco e benefício, vacina tem mais benefício do que risco”.

No acto de arranque da campanha de vacinação contra a Covid-19, o primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva disse que ser “um grande momento” visto que “vacinas salvam vidas” e que aguarda a clarificação da OMS para que as vacinas da AstraZeneca possam ser utilizadas na imunização da população.

“Esperemos que relativamente às vacinas da Astra Zeneca haja uma clarificação, haverá um posicionamento da OMS, amanhã, e esperemos que as dúvidas que eventualmente existam possam ser dissipadas e possamos reforçar a nossa acção de vacinação aqui em Cabo Verde assim como no mundo e está a acontecer o mesmo em relação a todos os países” disse Ulisses Correia e Silva.

Nesta quinta-feira, 18 de março, a Agência Europeia do Medicamento afirmou que a vacina da AstroZeneka é “segura e eficaz” e que os seus benefícios superiores aos riscos, disse Emer Cooke, directora da AEM, embora ressalvando não poder formalmente excluir uma ligação entre esta vacina e os cerca de 30 casos de formação de coágulos sangíneos, sobre os quais a agência investigou entre as cerca de 5 milhões de pessoas vacinadas com a AstraZeneca.

“Os benefícios da vacina para proteger da Covid-19 são claros e o risco associado de mortes ou hospitalizações ultrapassa os riscos possíveis” disse Emer Cooke.