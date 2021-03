Governador de Benguela garante que suas empresas não participam de obras públicas na província

Reservado quanto à fórmula para nova empreitada num contexto de aperto financeiro, o recém-nomeado governador da província angolana de Benguela, Luís Nunes, garante que a Omatapalo, uma das suas empresas, entre as mais conceituadas no momento, não vai estar em obras fora do âmbito nacional.

Há dois dias, após ter recebido sete pastas sobre o estado da governação local, que incluem a execução orçamental e a dívida pública, o antigo governador da Huíla assumiu que estaria a incorrer em contradição se tirasse do orçamento da província para a sua operadora.