Tribunal do Cuito condena fiéis da IURD por desobediência

O Tribunal de Comarca do Cuito julgou e condenou, na tarde de terça-feira, 16 de Março de 2021, três dos sete fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus detidos por desobediência, num dos templos da IURD.

De acordo com a corporação, na sua página oficial, os réus, agora condenados a 15 dias de prisão, convertida em multa a razão de 1 URP (Unidade de Referência Processual) equivalente à 88.00 Kz, 10 mil kwanzas de taxas de justiça e 75 mil kwanzas de indeminização, foram detidos domingo último, 14 de Março de 2021, quando se dirigiram ao templo de orações da IURD, no Cuito, rua Joaquim Kapango, enquanto decorria um culto e, por sinal, o primeiro que marca a reabertura das actividades daquela agremiação religiosa, onde provocaram actos de desacato.

Refira-se que, os 15 fiéis assumem que não se identificam com a actual Direcção da Igreja, tanto a nível do País quanto na Província, dai que não concordam que a mesma direção, venha coordenar as actividade religiosas, contrariando a decisão do Estado angolano.

Notificadas as forças policiais, deslocaram-se ao local tendo realizado a detenção dos mesmos.