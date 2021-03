Serviço Penitenciário promove auscultação colectiva de reclusos

A Direcção do Serviço Penitenciário realizou, recentemente, uma sessão de auscultação colectiva da população penal internada no Estabelecimento Penitenciário de Cambiote, num acto enquadrado nas jornadas comemorativas do 42° Aniversário do Serviço Penitenciário a assinalar-se no próximo dia 20 de Março.

A actividade, segundo avança a corporação, teve o respaldo do conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Angola, bem como do Conselho Provincial da Ordem dos Psicólogos, representados pelos senhores Hélder Filipe e Edgar Domingos, jurista e psicólogo clínico, respectivamente.

A jornada que teve a duração de dois dias, permitiu auscultar detidos e condenados de ambos sexos, a quem foi prestada assistência em matéria de Processo Penal e de fórum psicológico, com realce para o entendimento e enquadramento jurídico legal, das principais preocupações que possam escapar das competências específicas da administração penitenciária.

A acção foi coordenada pelo comissário prisional Tchinhama Samuel Jamba, Director Provincial do Estabelecimento Penitenciário. Participaram especialistas de vários sectores do órgão, quadros externos que tutelam a saúde emocional dos reclusos e advogados.

No final da actividade que moveu aquelas entidades, o titular do órgão agradeceu o gesto solidário das duas instituições e, estes, por sua vez, reiteraram a sua pré-disposição para estas e outras acções que se julgarem pertinentes no processo de execução das penas e reabilitação penal dos reclusos lá internados.