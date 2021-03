Huambo: Detidos suspeitos do homicídio que vitimou duas entidades religiosas

Dois cidadãos nacionais, foram detidos recentemente, por efectivos destacados no Comando municipal do Huambo, suspeitos de duplo homicídio que vitimou duas entidades religiosas dos quais um padre de nacionalidade santomense de 43 anos, e uma madre namibiana de 29 anos, com recurso à arma de fogo.

Segundo dados do relatório de Segurança Pública, avançados pela corpação na sua página oficial, o facto terá ocorrido quando as vítimas terão se dirigido à floresta adjacente a Universidade de Agronomia, para realização de uma actividade religiosa, tendo efectuado uma paragem devido ao mau estado da via, quando foram surpreendidos por marginais que terão tentado subtrair os seus pertences, tendo uma das vítimas resistido ao roubo e sido atingidos mortalmente com disparos no abdómem.

Salienta-se que, os presumíveis autores já foram encaminhados às entidades competentes para os devidos trâmites que se impõem.