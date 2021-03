Efectivo da Polícia perde a vida em confronto com marginais

O Agente, Arilton da Silva, até então, especialista em Cinotecnia da Polícia Nacional de Angola, perdeu a vida no passado dia 12, Sexta-feira, vítima de disparos de arma de fogo, efectuado por marginais, quando tentava socorrer estudantes, que estavam a ser assaltados na via pública.

De acordo com informações do órgão policial, o infausto acontecimento ocorreu por volta das 19:40 minutos na Rua da Kia, imediações do Centro de formação de adestramento de Cavalaria e Cinotecnia da Corporação, em Luanda, onde o malogrado em companhia de um colega, realizavam serviço de patrulhamento apeado e depararam-se com um grupo de marginais a assaltar estudantes que transitavam por aquela via.

Na intenção de frustrar a acção, avança a corporação na sua página oficial, os meliantes efectuaram tiroteios tendo um deles atingido a zona lombar do agente “Ary”, que, ainda, foi socorrido para o hospital dos Cajueiros, onde acabou por falecer, por não resistir aos ferimentos.

Os autores do crime, numa composição de quatro elementos, entre eles uma mulher, colocaram-se em fuga em duas motorizadas.

Refira-se que o agente Ary, como era carinhosamente chamado, faleceu aos 27 anos, um dia depois do seu aniversário, pelo que, a Polícia Nacional lamenta o infausto acontecimento, deixando claro que, diligências serão feitas para se buscar os prevericadores deste acção.

Neste momento, decorrem deligência para apurar a realidade dos factos, assim como para localização e detenção dos marginais.