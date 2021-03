Anselmo Ralph festeja com temas inéditos

No dia do seu aniversário, 12 de Março, Anselmo Ralph apresentou aos fãs um disco com músicas promocionais, intitulado “Momentos Deluxe”, que está disponível nas plataformas digitais.

Composto por seis faixas, o EP surge no seguimento do último álbum do cantor – “Momentos” – que traz de volta as raízes e baladas de Anselmo Ralph, ao mesmo tempo que presenteia os fãs com uma versatilidade vocal e musical única.

Inspirado em histórias de amor, com muito da sonoridade R&B actual, sem esquecer os ritmos africanos, Anselmo Ralph descreve, em cada um dos temas deste EP, sentimentos de mágoa, arrependimento, alegria e tristeza, onde o amor é sempre o ingrediente principal.