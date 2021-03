Andebol: Portugal apurou-se pela primeira vez para os Jogos Olímpicos

A Selecção Portuguesa de andebol masculino apurou-se para os Jogos Olímpicos de Tóquio ao vencer por 29-28 a França em Montpellier, no Sul da França.

Tudo estava aberto para a derradeira jornada do Torneio Pré-Olímpico de apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, mas no fim dos dois jogos do dia, Portugal e França carimbaram o passaporte para as próximas olimpíadas.

Portugal derrotou a França no último segundo

A Selecção Portuguesa tinha de vencer para alcançar o apuramento para os Jogos Olímpicos. Os minutos iniciais foram complicados para Portugal que esteve a perder por 6 golos de diferença, 5-11, após 16 minutos de jogo.

No entanto, a partir desse momento Portugal conseguiu reagir e a reduzir o resultado, chegando a estar a apenas um tento da França no intervalo, 12-13.

Segunda parte sorri a Portugal

A Selecção lusa conseguiu empatar logo no arranque da segunda parte, isto antes de passar pela primeira vez na frente do marcador por 18-17 após 40 minutos de jogo.

O jogo estava equilibrado e nenhuma das duas equipas conseguia destacar-se. A maior vantagem nos derradeiros minutos foi alcançada pela França que esteve a vencer por 25-28 a quatro minutos do fim do jogo, no entanto esse 28° golo francês, apontado por Hugo Descat foi o último da partida para os gauleses.

Portugal conseguiu uma incrível reviravolta marcando quatro tentos nos últimos três minutos: Victor Iturriza, António Areia e Rui Silva.

Este derradeiro tento de Rui Silva foi apontado a cinco segundos do fim do tempo regulamentar, aos 59’ 55’’.

A França ainda tentou um último remate que entrou na baliza portuguesa, mas depois do apito final e por isso não foi contabilizado.

A Selecção Portuguesa venceu por 29-28 e apurou-se para os Jogos Olímpicos de Tóquio, bem como os franceses.

A França, Portugal e a Croácia terminaram com 4 pontos, no entanto na diferença de golos particular, os franceses acabaram com +3, os portugueses com 0, e os croatas com -3. A diferença de golos particular é calculada nos resultados obtidos entre as três equipas empatadas: Portugal 29-28 França, Portugal 24-25 Croácia e França 30-26 Croácia.

Os franceses e os portugueses apuraram-se para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Pela primeira vez a Selecção Portuguesa alcançou o apuramento para as Olimpíadas. Recorde-se que Portugal venceu a Tunísia por 34-27, perdeu frente à Croácia por 24-25 e derrotou a França por 29-28 neste Torneio Pré-Olímpico que decorreu em Montpellier no Sul da França.

De notar que no outro encontro do dia, os croatas tinham vencido por 30-27 a Tunísia, sendo que a Selecção africana não venceu nenhum encontro.