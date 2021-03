TAAG marca primeiro voo pós suspensão devido à pandemia para 17 de Março – Lisboa é o destino “inaugural” – Não é exigida qualquer autorização prévia para o embarque

A TAAG, depois de ter sido levantada a suspensão de voos para Portugal, Brasil e África do Sul, vai retomar estas rotas a partir de 17 de Março, quarta-feira, com um voo para Lisboa e o regresso a Luanda no dia seguinte, sublinhando que a companhia que se mantém a obrigatoriedade de apresentação de testes RT-PCR negativos realizados 72 horas antes do embarque.

O primeiro voo, depois de terem sido fornecidas as “novas orientações” à companhia aérea de bandeira, sai do aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda, às 12:30 e chega à capital portuguesa às 19:00. O segundo voo tem como destino São Paulo, no Brasil, a 19 de Março, e sai de Luanda às 11:30 e chega ao destino às 16:15.

O regresso é no dia seguinte, Sábado, pelas 09:30. Joanesburgo é o destino que se segue para concluir a retoma total dos voos para os três destinos que estavam suspensos desde meados de Janeiro, (https://novojornal.co.ao/sociedade/interior/covid-19-suspensos-voos-regulares-para-portugal-brasil-e-africa-do-sul-com-efeito-apartir-de-24-de-janeiro-99373.html)no âmbito das medidas de prevenção para a Covid-19.

A ligação para a África do Sul é no Sábado, 20, com saída de Luanda às 10:00 e o regresso no dia seguinte, pelas 16:30.