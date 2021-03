Liga dos Campeões: Dortmund, Liverpool, PSG e FC Porto nos quartos de finais

O Borussia Dortmund, Liverpool, PSG e FC Porto são as primeiras equipas que já estão apuradas para os quartos de finais da “UEFA Champions League”.

Borussia Dortmund

O BVB eliminou o Sevilha, da Espanha, pelo agregado final de 5-4. O grande destaque foi para ponta de lança Erling Haaland, de 20 anos, que marcou quatro golos na partida. Na contabilidade pessoal, o norueguês soma 10 golos na Liga dos Campeões desta época.

FC Porto

Os portistas foram a grande “surpresa” da fase. O conjunto português derrubou a poderosa Juventus, de Cristiano Ronaldo. No conjunto das duas mãos, as equipas empataram por 4, mas os dragões [alcunha do FC Porto], venceram no critério de desempate – marcaram mais golos fora de casa. Sérgio Oliveira foi o autor dos dois golos em Turim, que garantiram a passagem para os quartos de finais.

Liverpool

Os ingleses do Liverpool eliminaram sem grandes dificuldades ao RB Leipzig – 4-0 no agregado. O resultado foi um alento para os “Reds”, que não estão nada bem no campeonato inglês (Premier League) e procuram salvar a época com um bom desempenho na Champions League.

PSG

O Parque dos Príncipes (casa do Paris Saint- Germain), na capital francesa, viveu noite de euforia, com os donos da casa a derrubarem o poderoso Barcelona, de Lionel Messi, por 5-2, no agregado final. Pela primeira vez desde 2005, não haverá Lionel Messi e muito menos Cristiano Ronaldo na “recta final” da UEFA Champions League.