João Lourenço debate Covid-19 com Tony Blair

O Presidente da República, João Lourenço, manteve, nesta sexta-feira, uma conversa de trabalho, por videoconferência, com o patrono do Instituto Tony Blair, o antigo Primeiro-Ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha.

Em nota, a Secretaria do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa, adianta que as duas entidades conversaram sobre o combate à pandemia da Covid-19.

Indica que João Lourenço e Tony Blair prosseguiram o diálogo permanente, que o Instituto britânico tem vindo a manter com os países com os quais coopera, de forma a ajustar as possibilidades de apoio e as prioridades dos seus governos.

A vacinação da população, que já está em curso em Angola, e o acesso a um maior número de vacinas foram os aspectos mais demoradamente abordados pelo Presidente da República e o patrono do Instituto Tony Blair, durante a conversa, refere a nota.