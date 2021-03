Vice-Presidente da República informado sobre planos de expansão da língua inglesa em Angola

O Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, recebeu em audiência esta quarta-feira [10.03.2021], Joana Castelo Branco, Mário Cuambua e José Adão Domingos, três dos fundadores do “Clube Jovens Amigos do Inglês de Angola” com os quais abordou questões sobre perspectivas de expansão e consolidação do club para outros pontos do país e sobre o projecto de formação de formadores em todas as províncias.

Os três jovens partilharam com o Vice-Presidente da República as principais linhas de força do projecto que têm tido notável contribuição do ontosocial na comunidade e no crescimento do número de entusiastas da língua inglesa no Cazenga.

O Vice-Presidente da República ouviu dos três empreendedores o desejo de massificar a língua inglesa, replicando o club para todas as escolas do país, já que entendem que Inglês, tecnologias e literacia digital caminham juntas.

O que se pretende é levar à prática, as experiências do Ruanda e da Coreia do Sul, que adoptaram o ensino de línguas para as crianças desde tenra idade.

O presidente e director executivo do “Club Jovens Amigos do Inglês de Angola”, Mário Cuambua, sublinha que mais do que uma língua, o Inglês virou cultura no Cazenga, onde continua a ser o eixo que congrega, afasta a exclusão e tira jovens da delinquência, num processo que tem gerado novas dinâmicas no clube, agora com forte tendência para um crescimento nunca antes visto.

A justificá-lo, está o facto de estarem a entrar novos membros e a se formarem dezenas de novos pequenos núcleos em todo o país, por exemplo na Gabela e N’dalatando, numa altura em que o CLUB conta com o apoio do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, da Embaixada dos Estados Unidos da América e da Exxon Mobil.

Até agora, o “Clube Jovens Amigos do Inglês de Angola”, cujas instalações se encontram apetrechadas com biblioteca, equipamento multimédia e salas de aula, continua a fortalecer o movimento em torno da língua inglesa no município do Cazenga, cuja tradição na aprendizagem e aperfeiçoamento da língua vem dos anos 80, impulsionada por Paulo Sebastião Pinheiro “Mr. Pô”, também conhecido como o “evangelista da língua inglesa naquele município”.

Esta quarta-feira, depois de receber os mentores do “Clube Jovens Amigos do Inglês de Angola”, o Vice-Presidente da República recebeu também, em audiência, o cantor “Bass”, nome artístico de Filipe Lupango com quem abordou, entre outros, aspectos relacionados com arte e cultura.