Can2022: Pré-Selecção convocada nos próximos dias

O técnico Pedro Gonçalves, no país desde a noite de quarta-feira, proveniente de Portugal, pode anunciar a pré-selecção nacional de futebol nos próximos dias, visando as duas últimas jornadas da corrida ao Campeonato Africano das Nações em 2022 nos Camarões.

Retido em Portugal desde Dezembro de 2020 devido à Covid – 19 e agora a cumprir quarentena mínima de dez dias, a ANGOP apurou de fonte da Federação Angolana de Futebol que o treinador luso vai convocar 46 jogadores que evoluem no campeonato nacional da primeira divisão e na diáspora.

Enquadrado no grupo D, o combinado nacional defronta nas derradeiras rondas a Gâmbia, em Banjul, no próximo dia 25, e o Gabão quatro dias depois (29), no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Na eliminatória, Angola perdeu por 1-3 com a Gâmbia, no estádio 11 de Novembro, nova derrota de 1-2 diante do Gabão, em Libreville, empatou a zero bolas ante a República Democrática do Congo (RDC), em Kinshasa, e perdeu com este mesmo oponente por 0-1, em Luanda.

A Gâmbia lidera o grupo com sete pontos, os mesmos que o Gabão em segundo. A RDC ocupa a terceira posição com seis e Angola é a última com um ponto.

Em função da classificação, a selecção nacional dependerá de terceiros para qualificar-se ao evento continental, ainda que vença estes dois desafios.

O Campeonato Africano das Nações estava previsto para 2021, mas devido à Covid -19 a CAF adiou para o ano seguinte, no mesmo país.