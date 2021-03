Benguela: Autoridades iniciam diálogo com desalojados das Salinas

Visita do Presidente abriu portas ao diálogo mas residentes querem garantias sobre os terrenos prometidos

As autoridades da província angolana de Benguela iniciaram um diálogo com as famílias desalojadas do bairro das Salinas para o seu realojamento, mas querem garantias que os locais escolhidos terão protecção jurídica.

O contacto foi iniciado após a recente visita do Presidente João Lourenço à cidade em que o caso foi abordado num encontro com a organização cívica OMUNGA.

O Presidente garantiu na altura ter tomado nota da preocupação.

A Administração Municipal de Benguela, em Angola, tentou transferir, de forma pacífica, neste final de semana, as centenas de famílias desalojadas do bairro das Salinas.

As famílias foram expulsas das Salinas e acusadas de serem ‘invasores” de propriedade de outrem e colocadas num edifício abandonado onde vivem em condições precárias há vários meses.

O cidadão João Valeriano, porta-voz das famílias que se encontram no magistério Lúcio Lara, disse ter ficado surpreendido com a nova atitude das autoridades.

Valeriano manifestou dúvidas quanto aos lotes que a administração quer agora conceder às famílias num não muito distante da escola.

‘’Se aquilo já tem dono, eles vão receber para nos dar?”, interrogou.

“Se nós estamos assim porque receberam o que é nosso, não é correcto isto’’, acrescentou.

As negociações só avançam na presença do advogado das famílias desalojadas, José Faria, conforme vinca o porta-voz.

‘’Desde que o advogado aceite e eles próprios nos passem uma garantia documental de que haverá espaço para nós … mas de momento não há consenso nenhum’’, disse Valeriano.

A VOA não conseguiu obter um pronunciamento da Administração Municipal.