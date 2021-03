Executivo gasta 151 mil milhões de Kwanzas em obras do PIIM

Cento e cinquenta e um mil milhões de kwanzas foram desembolsados pelo Executivo angolano para pagar mil 472 projectos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), revelou hoje, em Luanda, a directora Nacional do Investimento Público do Ministério das Finanças (Minfin), Juciane Cristiano.

De acordo com a responsável, o valor vai aumentar substancialmente nos próximos meses por existirem mil 583 projectos prontos para serem executados.

Estes dados foram avançados no final da segunda sessão ordinária da Comissão Interministerial para a Implementação do PIIM (CIPIIM), orientada pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior.

Por outro, lado, questionada sobre possíveis desvios de verbas do PIIM, assegurou que o modelo de financiamento quase que garante uma boa execução, permitindo alinhar a todo o momento a execução física à financeira e identificar qualquer tentativa de desvio.

O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) tem como objectivo materializar acções de Investimento Públicos (PIP), de Despesas de Apoio ao Desenvolvimento (DAD) e de Actividades Básicas (Act), com prioridade para as acções de carácter social, de modo a inibir o êxodo rural e promover o crescimento económico, social e regional mais inclusivo no país.

O PIIM pretende aumentar a autonomia dos 164 municípios de Angola no âmbito da política de desconcentração e descentralização das competências administrativas e, deste modo, aumentar a qualidade de vida em todo o território nacional.