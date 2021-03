ASF: Miomas, cancro, sexualidade – a saúde da mulher em abordagem com a dra. Nádia Camate

No primeiro Angola Saúde em Foco de Março abordámos com a dra. Nádia Camate a saúde feminina, numa conversa em que a nossa médica residente esclarece sobre miomas, cancro do colo do útero e volta a referir sobre como prevenir o cancro da mama.

A sexualidade pós-parto, a forte prevalência do vírus do HIV-SIDA, a depressão pós-parto e ainda problemas de período menstrual também merecem a atenção da dra. Nádia, que exemplifica algumas situações e deixa recomendações para mulheres e homens também, sobre como evitar problemas de saúde graves.

No caso dos miomas por exemplo, a dra. Nádia alerta para uma alimentação cuidada, evitando o excesso de carnes vermelhas e aconselha vivamente a ida ao médico ao sentir dor no baixo ventre, especialmente se ocorrer fora do período menstrual.

No que toca à forte prevalência do vírus da HIV-SIDA, especialmente na camada jovem, a médica residente do programa, recorda que estamos a falar de um continente em que a esperança média de vida não é longa e em que a actividade sexual começa demasiado cedo, em muitos casos em idades entre os 9 e os 10 anos, com homens mais velhos, que têm várias parceiras.

Um outro tema abordado foi a depressão pós-parto, que é frequentemente ignorada, até pela própria mãe, que não se apercebe que está a passar por um problema de saúde mental. O conselho da doutora? Terapia – muita conversa, desabafo.